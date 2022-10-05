Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области погиб ирландский доброволец

В Украине во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении погиб 23-летний ирландский доброволец Рори Мейсон. Во время операции его подразделение подверглось обстрелу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
из Министерства иностранных дел, оказывающего консульскую помощь.
"Хотя мы глубоко опечалены его смертью, мы чрезвычайно гордимся его мужеством, решимостью и его самоотверженностью, которые он немедленно заручился поддержкой Украины", - заявил отец бойца.
Как рассказали в Интернациональном легионе, во время проведения операции ВСУ на Харьковском направлении подразделение Мейсона подверглось обстрелу.
Напомним, украинские войска продолжают контрнаступления на нескольких участках фронта. Наши бойцы активно продвигаются в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.
Как заявил президент Владимир Зеленский, что за последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов в нескольких областях Украины.
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