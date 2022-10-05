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Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области погиб ирландский доброволец

Фото: во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области погиб ирландский доброволец (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении погиб 23-летний ирландский доброволец Рори Мейсон. Во время операции его подразделение подверглось обстрелу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

из Министерства иностранных дел, оказывающего консульскую помощь.

"Хотя мы глубоко опечалены его смертью, мы чрезвычайно гордимся его мужеством, решимостью и его самоотверженностью, которые он немедленно заручился поддержкой Украины", - заявил отец бойца.

Как рассказали в Интернациональном легионе, во время проведения операции ВСУ на Харьковском направлении подразделение Мейсона подверглось обстрелу.

Напомним, украинские войска продолжают контрнаступления на нескольких участках фронта. Наши бойцы активно продвигаются в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

Как заявил президент Владимир Зеленский, что за последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов в нескольких областях Украины.

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