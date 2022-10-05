Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области погиб ирландский доброволец

из Министерства иностранных дел, оказывающего консульскую помощь.

"Хотя мы глубоко опечалены его смертью, мы чрезвычайно гордимся его мужеством, решимостью и его самоотверженностью, которые он немедленно заручился поддержкой Украины", - заявил отец бойца.

Как рассказали в Интернациональном легионе, во время проведения операции ВСУ на Харьковском направлении подразделение Мейсона подверглось обстрелу.