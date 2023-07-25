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Під час гасіння пожежі у Греції впав літак

Ілюстративне фото: під час гасіння пожежі у Греції впав літак (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Під час гасіння масштабних лісових пожеж на одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі розбився літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.

Катастрофа сталася у місті Карист на півдні Евбеї.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що розбився літак

Вони також публікують кадри моменту падіння літака.

Пожежі у Греції

Через посушливе літо у багатьох регіонах спостерігається підвищений ризик лісових та степових пожеж.

Рекордна спека призвела й до масштабних лісових пожеж у Греції.

Зокрема, через масштабні лісові пожежі тимчасово припинено роботу багатьох готелів на грецькому острові Родос. Близько 19 тисяч туристів було евакуйовано.

Окрім того, влада оголосила про евакуацію людей на острові Корфу.

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ГреціяПожежаАвиакатастрофа