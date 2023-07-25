Во время тушения пожара в Греции упал самолет

Во время тушения масштабных лесных пожаров на одном из самых больших греческих островов Эвбея в Эгейском море разбился самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.
Катастрофа произошла в городе Каристос на юге Эвбеи.
Местные СМИ сообщают, что разбился самолет
Они также публикуют кадры с момента падения самолета.
Из-за засушливого лета во многих регионах наблюдается повышенный риск лесных и степных пожаров.
Рекордная жара привела и к масштабным лесным пожарам в Греции.
В частности, из-за масштабных лесных пожаров временно прекращена работа многих гостиниц на греческом острове Родос. Около 19 тысяч туристов были эвакуированы.
Кроме того, власти объявили об эвакуации людей на острове Корфу.
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