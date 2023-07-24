Масштабні пожежі в Греції. Влада оголосила евакуацію з Корфу

Рекордна спека призвела до масштабних лісових пожеж у Греції. Влада оголосила про евакуацію людей на острові Корфу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANA-MPA.

За даними агентства, евакуацію було оголошено через масштабну пожежу, яка швидко поширилася і загрожувала селам на північному сході острова.

Як розповів речник пожежної бригади Василіс Ватракогіанніс, за допомогою послідовних повідомлень на екстрений номер 112 було евакуйовано 17 сіл, а 2466 людей доставлено в безпечне місце.

"Варто зазначити, що на цей час не повідомляється про пошкодження будинків", - розповів він.

За його словами, на Корфу задіяно також підкріплення, яке прибуло з материкової частини Греції. Також ліквідувати пожежу допомагають чотири літаки та три гелікоптери.

Корфу - один з грецьких островів, який знаходиться в Іонічному морі. Він знаходиться неподалік Албанії, та є найпівнічнішим і другим за площею серед Іонічних островів.

Фото: Корфу (google.com/maps)

Варто нагадати, що на грецькому острові Родос через масштабні лісові пожежі тимчасово припинено роботу багатьох готелів. Близько 19 тисяч туристів було евакуйовано.

Лісові пожежі у 2023 році

Через посушливе літо у багатьох регіонах спостерігається підвищений ризик лісових та степових пожеж. Так, фіксувалися осередки займання у Північній Америці, Європі, Австралії.

Станом на початок липня масштабні лісові пожежі лише в Канаді спалили понад 3,3 млн га землі. Дим охопив увесь північноамериканський регіон.

Над ліквідацією спалахів одночасно працювало 5500 рятувальників. Це на 2500 пожежників менше, ніж потрібно, вважає фахівець із лісових пожеж Майк Фленіган.

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