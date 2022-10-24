Під час евакуації та мешканцям звільнених територій виплатять по 2-3 тисячі гривень

Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів для задоволення потреб евакуйованих осіб та осіб, які проживають в деокупованих населених пунктах. Будуть виплачувати по 2-3 тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 21 жовтня 2022 р. № 1195 .

Згідно з документом, грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється, та цивільному населенню деокупованих населених пунктів виплачується АТ "Укрпошта" у таких розмірах:

3 тис. гривень - для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. гривень для інших осіб.

Гроші виплачуються особам, які не зареєстровані та не були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Крім того, постановою визначено, що кошти, які надійшли як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки на поточний рахунок Мінреінтеграції, відкритий в Національному банку, можуть використовуватися на: