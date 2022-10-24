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Під час евакуації та мешканцям звільнених територій виплатять по 2-3 тисячі гривень

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Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 12:55
Під час евакуації та мешканцям звільнених територій виплатять по 2-3 тисячі гривень Фото: допомогу 2-3 тисячі гривень виплатять на звільнених територіях та підчас евакуацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів для задоволення потреб евакуйованих осіб та осіб, які проживають в деокупованих населених пунктах. Будуть виплачувати по 2-3 тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 21 жовтня 2022 р. № 1195.

Згідно з документом, грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється, та цивільному населенню деокупованих населених пунктів виплачується АТ "Укрпошта" у таких розмірах:

  • 3 тис. гривень - для осіб з інвалідністю та дітей;
  • 2 тис. гривень для інших осіб.

Гроші виплачуються особам, які не зареєстровані та не були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Крім того, постановою визначено, що кошти, які надійшли як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки на поточний рахунок Мінреінтеграції, відкритий в Національному банку, можуть використовуватися на:

  • задоволення продовольчих потреб - закупівлю продуктів харчування, зокрема дитячого харчування, питної води, та їх доставку до місць призначення;
  • забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами - закупівлю одягу, взуття, товарів першої необхідності, гігієнічних засобів та їх доставку до місць призначення;
  • забезпечення медичними засобами - закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання та їх доставку до місць призначення;
  • евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення з районів проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій) у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів;
  • оплату транспортування гуманітарних вантажів, послуг для зберігання гуманітарної та іншої допомоги на території України;
  • облаштування місць компактного проживання громадян, які у зв’язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушених переселенців);
  • оплату інших заходів щодо підтримки цивільного населення в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив механізм переведення студентів з окупованих територій на місця державного замовлення.

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