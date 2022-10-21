Студентів з окупованих територій переведуть на "бюджет": уряд виділив кошти

Кабінет міністрів затвердив механізм переведення студентів на місця державного замовлення в закладах фахової передвищої та вищої освіти. Згідно з рішенням уряду, до кінця року на покриття витрат виділено 363 млн гривень.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінреінтеграції .

Порядок поширюється на заклади фахової передвищої та вищої освіти державної та приватної форм власності, які здійснюють підготовку здобувачів освіти за державним замовленням.

Можливість перевестися на навчання за державні кошти отримали такі категорії студентів:

- особи, які проживають на тимчасово окупованій території в умовах воєнного стану, на території громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції;

- особи, які виїхали з таких територій;

- діти загиблих захисників України;

- учасники бойових дій і їхні діти;

- особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.

Як подати заяву

Для переведення на бюджет здобувачі освіти, які входять у затверджений постановою перелік, мають звернутися із заявою до керівника закладу освіти, в якому навчаються. Виш здійснює верифікацію поданих документів, що підтверджують право на переведення.

Також, студенти отримуватимуть соціальну стипендію. Її розмір залежно від категорії стипендіатів і виду навчального закладу визначений Міністерством освіти і науки України.

Переведення буде здійснюватися за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних (вивільнених) місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення.