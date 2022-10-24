Во время эвакуации и жителям освобожденных территорий выплатят по 2-3 тысяч гривен
Кабинет министров утвердил порядок использования средств для удовлетворения потребностей эвакуированных лиц и лиц, проживающих в деоккупированных населенных пунктах. Будут выплачивать по 2-3 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 21 октября 2022 г. № 1195.
Согласно документу, денежная помощь эвакуируемому гражданскому населению и гражданскому населению деоккупированных населенных пунктов выплачивается АО "Укрпочта" в следующих размерах:
- 3 тыс. гривен - для лиц с инвалидностью и детей;
- 2 тыс. гривен - для других людей.
Деньги выплачиваются людям, которые не зарегистрированы и не были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица.
Кроме того, постановлением определено, что средства, поступившие в качестве благотворительного пожертвования, гуманитарной помощи, грантов и подарков на текущий счет Минреинтеграции, открытый в Национальном банке, могут использоваться на:
- удовлетворение продовольственных потребностей - закупку продуктов питания, в частности детского питания, питьевой воды, и их доставку в места назначения;
- обеспечение одеждой и обувью, товарами первой необходимости, гигиеническими средствами - закупку одежды, обуви, товаров первой необходимости, гигиенических средств и их доставку в места назначения;
- обеспечение медицинскими средствами - закупку лекарственных средств, иммунобиологических препаратов (вакцин), медицинских изделий, вспомогательных средств к ним, медицинского оборудования и их доставку в места назначения;
- эвакуацию/вывоз/перемещение гражданского населения из районов проведения военных (боевых) действий (возможных боевых действий) в безопасные места, в частности на оплату транспортных услуг, горюче-смазочных материалов;
- оплату транспортировки гуманитарных грузов, услуг хранения гуманитарной и другой помощи территории Украины;
- обустройство мест компактного проживания граждан, которые в связи с проведением военных (боевых) действий покинули место жительства/пребывания (вынужденных переселенцев);
- оплату других мер по поддержке гражданского населения в условиях военного положения.
Напомним, Кабинет министров утвердил механизм перевода студентов с оккупированных территорий на места государственного заказа.