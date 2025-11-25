Під час атаки на Київ загинув Вадим Тупчій - автор реквізитів для "Шоу довгоносиків"

Внаслідок нічного російського обстрілу Києва 25 листопада загинув український декоратор і бутафор Вадим Тупчій. Він створював реквізити для популярного в 90-х "Шоу довгоносиків".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення друга Тупчія, археолога Національного заповідника "Софія Київська" Тимура Бобровського у Facebook .

Вадим Тупчій загинув від російського "Шахеда"

Відомо, що російський "Шахед" влучив у квартиру Тупчія на Русанівці. Тут же була його майстерня, у якій декоратор зберігав музичні інструменти та маски. На момент загибелі Вадиму було 65 років.

"Одним з тих, хто сьогоднішнє бомбардування Києва прийняв на себе, був мій добрий товариш Вадим Тупчій. Надзвичайно творчий і талановитий, розумний та іронічний, геніальний майстер... Десять днів тому ми разом вечеряли, спілкувалися і співали в теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить... Царство Небесне моєму товаришу, Божа кара його вбивцям", - написав Бобровський.

Вадим Тупчій загинув у віці 65 років (фото: facebook.com_vadim.tupchy)

Вадим Тупчій за освітою був актором, але працював монтажником декорацій у Театрі драми та комедії.

У 21 рік Вадим пішов працювати на завод духових музичних інструментів. У 25 років разом з актором Віктором Андрієнком почав грати у театрі "Шарж". Для популярного "Шоу довгоносиків" Тупчій створив сотні латексних носів.

Маски Вадима Тупчія (фото: Михайло Мельниченко / "Бабель")