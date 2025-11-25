ua en ru
Під час атаки на Київ загинув Вадим Тупчій - автор реквізитів для "Шоу довгоносиків"

Київ, Вівторок 25 листопада 2025 14:49
UA EN RU
Під час атаки на Київ загинув Вадим Тупчій - автор реквізитів для "Шоу довгоносиків" Вадим Тупчій загинув від російського "Шахеда" (фото: facebook.com vadim.tupchy )
Автор: Василина Копитко

Внаслідок нічного російського обстрілу Києва 25 листопада загинув український декоратор і бутафор Вадим Тупчій. Він створював реквізити для популярного в 90-х "Шоу довгоносиків".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення друга Тупчія, археолога Національного заповідника "Софія Київська" Тимура Бобровського у Facebook.

Вадим Тупчій загинув від російського "Шахеда"

Відомо, що російський "Шахед" влучив у квартиру Тупчія на Русанівці. Тут же була його майстерня, у якій декоратор зберігав музичні інструменти та маски. На момент загибелі Вадиму було 65 років.

"Одним з тих, хто сьогоднішнє бомбардування Києва прийняв на себе, був мій добрий товариш Вадим Тупчій. Надзвичайно творчий і талановитий, розумний та іронічний, геніальний майстер... Десять днів тому ми разом вечеряли, спілкувалися і співали в теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить... Царство Небесне моєму товаришу, Божа кара його вбивцям", - написав Бобровський.

Під час атаки на Київ загинув Вадим Тупчій - автор реквізитів для &quot;Шоу довгоносиків&quot;Під час атаки на Київ загинув Вадим Тупчій - автор реквізитів для &quot;Шоу довгоносиків&quot;Вадим Тупчій загинув у віці 65 років (фото: facebook.com_vadim.tupchy)

Вадим Тупчій за освітою був актором, але працював монтажником декорацій у Театрі драми та комедії.

У 21 рік Вадим пішов працювати на завод духових музичних інструментів. У 25 років разом з актором Віктором Андрієнком почав грати у театрі "Шарж". Для популярного "Шоу довгоносиків" Тупчій створив сотні латексних носів.

Під час атаки на Київ загинув Вадим Тупчій - автор реквізитів для &quot;Шоу довгоносиків&quot;Під час атаки на Київ загинув Вадим Тупчій - автор реквізитів для &quot;Шоу довгоносиків&quot;Маски Вадима Тупчія (фото: Михайло Мельниченко / "Бабель")

Атака на Київ 25 листопада

У ніч на 25 листопада РФ вкотре завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву та області. Російські військові застосував "Шахеди", "Кинджали", "Іскандери-К" та "Калібри".

Внаслідок атаки спалахнули пожежі у Печерському, Дніпровському та Святошинському районах, зруйновано нежитлові приміщення, під завалами можуть бути люди. На місцях працюють рятувальники, поліція та медики.

Станом на зараз, відомо про 7 загиблих, близько 20 поранених, серед них 14-річна дівчина на Київщині.

Через удари в деяких районах Києва фіксуються перебої зі світлом, водою та теплопостачанням. Енергетики вже ввели екстрені відключення, планові графіки не діють, рух транспорту частково перекрито.

