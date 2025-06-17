Під час атаки на Київ помер громадянин США, - Кличко

За його словами, американець помер під час дронів атаки на Солом'янський район української столиці.

"Під час атаки на Київ у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США", - повідомив Кличко.

Мер Києва підтвердив, що медики, які прибули на виклик, констатували біологічну смерть чоловіка на місці.