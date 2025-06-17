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Во время атаки на Киев умер гражданин США, - Кличко

Иллюстративное фото: медики констатировали смерть гражданина США в Киеве (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Киеве во время очередной российской атаки, осуществленной в ночь на 17 июня, скончался гражданин Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра украинской столицы Виталия Кличко в Telegram.

По его словам, американец скончался во время дронов атаки на Соломенский район украинской столицы.

"Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, в котором медики оказывали помощь пострадавшим, скончался 62-летний гражданин США", - сообщил Кличко.

Мэр Киева подтвердил, что медики, прибывшие на вызов, констатировали биологическую смерть мужчины на месте.

Ночная атака на Киев 17 июня

Россия запустила в ночь на 17 июня рой ударных дронов типа "Шахед" по украинской столице. В ряде районов Киева были зафиксированы падения обломков.

Повреждения получили жилые дома, нежилые застройки и транспортные средства. Зафиксировано попадение в верхние этажи многоэтажного дома. Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.

Спасатели и экстренные службы работали на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Пострадали как минимум 16 человек.

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