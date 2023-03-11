Під Будапештом зіткнулися понад 40 автомобілів: десятки людей постраждали
В Угорщині сьогодні, 11 березня, сталася масштабна ДТП. На трасі під Будапештом 42 автомобілі, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Угорщини.
"11 березня 2023 близько 14:25 на 26-му кілометрі траси М1 на виїзді зі столиці зіткнулися п'ять вантажних і 37 легкових автомобілів", - сказано в повідомленні правоохоронців.
Фото: масштабне ДТП в Угорщині (police.hu)
За попередніми даними, внаслідок аварії згоріло 19 автомобілів. Загалом постраждали 36 людей - 13 отримали тяжкі поранення, а ще одна - травми, небезпечні для життя.
Після ДТП поліція перекрила трасу в обох напрямках.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 5 березня в Туреччині сталася масштабна аварія за участю 23 автомобілів.
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