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Під Будапештом зіткнулися понад 40 автомобілів: десятки людей постраждали

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Субота 11 березня 2023 22:30
Під Будапештом зіткнулися понад 40 автомобілів: десятки людей постраждали Фото: під Будапештом зіткнулися понад 40 автомобілів (police.hu)
Автор: Іван Носальський

В Угорщині сьогодні, 11 березня, сталася масштабна ДТП. На трасі під Будапештом 42 автомобілі, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Угорщини.

"11 березня 2023 близько 14:25 на 26-му кілометрі траси М1 на виїзді зі столиці зіткнулися п'ять вантажних і 37 легкових автомобілів", - сказано в повідомленні правоохоронців.

Фото: масштабне ДТП в Угорщині (police.hu)

За попередніми даними, внаслідок аварії згоріло 19 автомобілів. Загалом постраждали 36 людей - 13 отримали тяжкі поранення, а ще одна - травми, небезпечні для життя.

Після ДТП поліція перекрила трасу в обох напрямках.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 5 березня в Туреччині сталася масштабна аварія за участю 23 автомобілів.

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