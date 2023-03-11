Под Будапештом столкнулись более 40 автомобилей: десятки людей пострадали
В Венгрии сегодня, 11 марта, произошло масштабное ДТП. На трассе под Будапештом 42 автомобиля, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Венгрии.
"11 марта 2023 года около 14:25 на 26-м километре трассы М1 на выезде из столицы столкнулись пять грузовых и 37 легковых автомобилей", - сказано в сообщении правоохранителей.
Фото: масштабное ДТП в Венгрии (police.hu)
По предварительным данным, в результате аварии сгорело 19 автомобилей. Всего пострадали 36 человек - 13 получили тяжелые ранения, а еще один - травмы, опасные для жизни.
После ДТП полиция перекрыла трассу в обоих направлениях.
Напомним, ранее стало известно, что 5 марта в Турции произошла масштабная авария с участием 23 автомобилей.
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