Під Бучею сьогодні можуть лунати вибухи: названо причину

Сьогодні, 3 травня, у Київській області під Бучею запланували знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram .

"Там сьогодні підрозділи ДСНС проводять знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні ОВА.

У відомстві наголошують, що у Бучанському районі може бути голосно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у північній частині Києва сьогодні можуть лунати вибухи, оскільки у Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети.

Також ми писали, що окупанти сьогодні намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе. Повітряні сили знищили 21 "Шахед".

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