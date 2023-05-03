Під Бучею сьогодні можуть лунати вибухи: названо причину

Сьогодні, 3 травня, у Київській області під Бучею запланували знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram.
У відомстві наголошують, що у Бучанському районі може бути голосно.
"Там сьогодні підрозділи ДСНС проводять знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні ОВА.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у північній частині Києва сьогодні можуть лунати вибухи, оскільки у Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети.
Також ми писали, що окупанти сьогодні намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе. Повітряні сили знищили 21 "Шахед".
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