Под Бучей сегодня могут звучать взрывы: названа причина

Сегодня, 3 мая, в Киевской области под Бучей запланировали уничтожение взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.
В ведомстве подчеркивают, что в Бучанском районе может быть громко.
"Там сегодня подразделения ГСЧС проводят уничтожение взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении ОВА.
Напомним, ранее стало известно, что в северной части Киева сегодня могут раздаваться взрывы, поскольку в Вышгородском районе уничтожают взрывоопасные предметы.
Также мы писали, что оккупанты сегодня пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе. Воздушные силы уничтожили 21 "Шахед".
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