RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Бучей сегодня могут звучать взрывы: названа причина

Иллюстративное фото: под Бучей сегодня могут звучать взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 3 мая, в Киевской области под Бучей запланировали уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

В ведомстве подчеркивают, что в Бучанском районе может быть громко.

"Там сегодня подразделения ГСЧС проводят уничтожение взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что в северной части Киева сегодня могут раздаваться взрывы, поскольку в Вышгородском районе уничтожают взрывоопасные предметы.

Также мы писали, что оккупанты сегодня пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе. Воздушные силы уничтожили 21 "Шахед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БучаКиевская областьвибухиВойна России против Украины