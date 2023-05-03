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На північних околицях Києва лунатимуть вибухи: що сталося

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Київ, Середа 03 травня 2023 09:14
На північних околицях Києва лунатимуть вибухи: що сталося Фото: на північних околицях Києва лунатимуть вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У деяких районах Києва сьогодні можуть чути звуки вибухів. Причиною тому - робота вибухотехніків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

"На північних околицях міста лунатимуть звуки вибухів! Сьогодні, 3 травня, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста може бути гучно!" - йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій, а під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що сьогодні вночі жителі столиці чули вибухи. Окупанти атакували Київ, а також низку областей іранськими дронами "Шахед". В повітряному просторі столиці були збиті всі ворожі цілі.

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