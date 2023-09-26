Під Брянськом видніється дим: у мережі пишуть про атаку безпілотника

Під російським містом Брянськ сьогодні, 26 вересня, здійнявся дим. Пропагандисти розповідають про "атаку безпілотника".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
За даними каналу, на підльоті до Брянська силами російської протиповітряної оборони нібито знищено безпілотник літакового типу.
У мережі додають, що на місці "працюють оперативні служби, постраждалих немає".
При цьому після "збиття безпілотника" почалася сильна пожежа і в небі видніється дим.
Нагадаємо, російські пропагандисти вже кілька днів поспіль повідомляють про "атаки безпілотників" у прикордонних з Україною областях.
Зокрема, вчора, 25 вересня, Міноборони РФ стверджувало, що у Бєлгородській області нібито збили сім дронів.
Також Telegram-канали писали про удар БПЛА по дизельному заводу у Брянську.
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