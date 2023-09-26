Под Брянском виднеется дым: в сети пишут об атаке беспилотника

По данным канала, на подлете к Брянску силами российской противовоздушной обороны якобы уничтожен беспилотник самолетного типа.

В сети добавляют, что на месте "работают оперативные службы, пострадавших нет".

При этом после "сбития беспилотника" начался сильный пожар и в небе виднеется дым.

Атаки дронов в России

Напомним, российские пропагандисты уже несколько дней подряд сообщают об "атаках беспилотников" в приграничных с Украиной областях.

В частности, вчера, 25 сентября, Минобороны РФ утверждало, что в Белгородской области якобы сбили семь дронов.

Также Telegram-каналы писали об ударе БПЛА по дизельному заводу в Брянске.