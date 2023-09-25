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У мережі пишуть про масову атаку дронів на Бєлгородську область

Понеділок 25 вересня 2023 22:22
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У мережі пишуть про масову атаку дронів на Бєлгородську область Ілюстративне фото: у мережі пишуть про масову атаку дронів на Білгородську область (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російську Бєлгородську область сьогодні, 25 вересня, увечері нібито атакували дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За інформацією пропагандистського каналу, Бєлгородську область "масово атакували безпілотники". У Грайвороновському районі, що межує з Харківською та Сумською областями України, фіксували роботу протиповітряної оборони.

"Засобами ППО знищено 7 БПЛА літакового типу над Бєлгородською областю", - стверджують у мережі.

Атаки дронів в Росії

Нагадаємо, росіяни регулярно скаржаться на нібито атаки дронів та звинувачують у цьому українських захисників.

Наприклад, сьогодні, 25 вересня, у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що безпілотник нібито вдарив по дизельному заводу в Брянську.

Також учора, 24 вересня, увечері в Міністерстві оборони РФ розповідали про роботу систем протиповітряної оборони у Брянській області.

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Російська Федерація дрони атака дронів Бєлгородська область
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