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Під Білогорівкою стало тихіше, бо ворог зазнав втрат в особовому складі, - Гайдай

Новость на русском →
Луганська область, Вівторок 07 березня 2023 16:14
Під Білогорівкою стало тихіше, бо ворог зазнав втрат в особовому складі, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

На Білогорівському напрямку у Луганській області російські військові зазнали втрат, тому ситуація в цьому районі стала більш спокійною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Найважчими ділянками залишаються Білогорівка та Кремінна-Лиман. Кожного дня можна говорити по різному. Постійно йдуть наступи і обстріли з боку російських військ, вони намагаються продавити наших захисників.", - йдеться у заяві.

Гайдай повідомив, що окупанти мріють захопити Стельмахівку та Невське, але в них нічого не виходить. Вони наступають і малими групами, і силами до трьох рот.

"Зараз на Білогорівському напрямку після втрат ворога в особовому складі та техніці більш-менш тихо. Окупанти змінюють тактику наступів", - сказав глава області.

Нагадаємо, що ситуація у Луганській області станом на 7 березня повністю контрольована. Російські війська відійшли, аби поповнити резерви для нових наступів.

Російські військові та колаборанти активно використовують тимчасово окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне Луганської області як свої тилові бази.

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