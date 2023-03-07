Під Білогорівкою стало тихіше, бо ворог зазнав втрат в особовому складі, - Гайдай

На Білогорівському напрямку у Луганській області російські військові зазнали втрат, тому ситуація в цьому районі стала більш спокійною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Найважчими ділянками залишаються Білогорівка та Кремінна-Лиман. Кожного дня можна говорити по різному. Постійно йдуть наступи і обстріли з боку російських військ, вони намагаються продавити наших захисників.", - йдеться у заяві.

Гайдай повідомив, що окупанти мріють захопити Стельмахівку та Невське, але в них нічого не виходить. Вони наступають і малими групами, і силами до трьох рот.

"Зараз на Білогорівському напрямку після втрат ворога в особовому складі та техніці більш-менш тихо. Окупанти змінюють тактику наступів", - сказав глава області.