Під Білогорівкою стало тихіше, бо ворог зазнав втрат в особовому складі, - Гайдай
На Білогорівському напрямку у Луганській області російські військові зазнали втрат, тому ситуація в цьому районі стала більш спокійною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Найважчими ділянками залишаються Білогорівка та Кремінна-Лиман. Кожного дня можна говорити по різному. Постійно йдуть наступи і обстріли з боку російських військ, вони намагаються продавити наших захисників.", - йдеться у заяві.
Гайдай повідомив, що окупанти мріють захопити Стельмахівку та Невське, але в них нічого не виходить. Вони наступають і малими групами, і силами до трьох рот.
"Зараз на Білогорівському напрямку після втрат ворога в особовому складі та техніці більш-менш тихо. Окупанти змінюють тактику наступів", - сказав глава області.
Нагадаємо, що ситуація у Луганській області станом на 7 березня повністю контрольована. Російські війська відійшли, аби поповнити резерви для нових наступів.
Російські військові та колаборанти активно використовують тимчасово окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне Луганської області як свої тилові бази.
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