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Под Белогоровкой стало тише, потому что враг понес потери в личном составе, - Гайдай

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Луганская область, Вторник 07 марта 2023 16:14
Под Белогоровкой стало тише, потому что враг понес потери в личном составе, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

На Белогоровском направлении в Луганской области российские военные понесли потери, поэтому ситуация в этом районе стала более спокойной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Самыми тяжелыми участками остаются Белогоровка и Кременная-Лиман. Каждый день можно говорить по-разному. Постоянно идут наступления и обстрелы со стороны российских войск, они пытаются продавить наших защитников", - говорится в заявлении.

Гайдай сообщил, что оккупанты мечтают захватить Стельмаховку и Невское, но у них ничего не получается. Они наступают и малыми группами и силами до трех рот.

"Сейчас на Белогоровском направлении после потерь врага в личном составе и технике более или менее тихо. Оккупанты меняют тактику наступлений", - сказал глава области.

Напомним, что ситуация в Луганской области по состоянию на 7 марта полностью контролируется. Российские войска ушли, чтобы пополнить резервы для новых наступлений.

Российские военные и коллаборанты активно используют временно оккупированные Северодонецк, Лисичанск и Рубежное Луганской области как свои тыловые базы.

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