Під Бериславом на міні підірвався автомобіль: є загиблі та поранені

"18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет", - йдеться у заяві.

За словами Литвинова, подія трапилась неподалік міста Берислав. Російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок.

"На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди", - повідомив Литвинов.

Місцевих мешканців наполегливо просять бути обережними та утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.

Оновлено 17:32

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що вчора на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка автомобіль наїхав на міну.

"1 особа загинула, 1 - травмована", - додав чиновник.