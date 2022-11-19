Під Бериславом на міні підірвався автомобіль: є загиблі та поранені

Неподалік міста Берислав (Херсонська область) зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок цього загинули люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Бериславської районної військової адміністрації Володимира Літвінова.
"18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет", - йдеться у заяві.
За словами Литвинова, подія трапилась неподалік міста Берислав. Російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок.
"На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди", - повідомив Литвинов.
Місцевих мешканців наполегливо просять бути обережними та утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що вчора на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка автомобіль наїхав на міну.
"1 особа загинула, 1 - травмована", - додав чиновник.
Нагадаємо, 11 листопада українські військові зайшли до Берислава.
Пізніше повідомлялось, що для відновлення електромережі, яка йде до Берислава у Херсонській області, знадобиться близько двох тижнів.
У звільненому Бериславі Херсонської області відновлено роботу мобільного оператора Vodafonе.
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