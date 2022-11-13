Відновлення електропостачання у Бериславі: у ДТЕК назвали терміни

Для відновлення електромережі, яка йде до Берислава на Херсонщині, знадобиться близько двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДПЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що на ділянці електромережі є суттєві руйнування.

"Щоб відновити електромережу, яка йде на Берислав, потрібно близько двох тижнів. Там дуже значні руйнації, навіть якщо працюватиме багато бригад", - сказав Сахарук.

Нагадаємо, 11 листопада українські військові зайшли до Берислава.

Раніше повідомлялося, що Берислав може залишитися без електропостачання до деокупації через те, що росіяни підірвали лінії електропередач біля міста.

Також повідомлялося, що 6 листопада російські окупанти підірвали лінії електропередач у районі окупованого Берислава у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.