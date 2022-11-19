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Под Бериславом на мине подорвался автомобиль: есть погибшие и раненые

Фото: Под Бериславом на мине подорвался автомобиль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Недалеко от города Берислав (Херсонская область) зафиксирован наезд автомобиля на взрывоопасный предмет. В результате погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Бериславской районной военной администрации Владимира Литвинова.

"18 ноября зафиксирован наезд автомобиля на взрывоопасный предмет", - говорится в заявлении.

По словам Литвинова, событие произошло недалеко от города Берислав. Российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек.

"К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди", - сообщил Литвинов.

Местных жителей настойчиво просят быть осторожными и воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами.

Обновлено 17:32

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что вчера на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка автомобиль наехал на мину.

"1 человек погиб, 1 - травмирован", - добавил чиновник.

Напомним, 11 ноября украинские военные зашли в Берислав.

Позже сообщалось, что для восстановления электросети, которая идет в Берислав в Херсонской области, понадобится около двух недель.

В уволенном Бериславе Херсонской области возобновлена работа мобильного оператора Vodafonе.

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