Под Бериславом на мине подорвался автомобиль: есть погибшие и раненые

"18 ноября зафиксирован наезд автомобиля на взрывоопасный предмет", - говорится в заявлении.

По словам Литвинова, событие произошло недалеко от города Берислав. Российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек.

"К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди", - сообщил Литвинов.

Местных жителей настойчиво просят быть осторожными и воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами.

Обновлено 17:32

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что вчера на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка автомобиль наехал на мину.

"1 человек погиб, 1 - травмирован", - добавил чиновник.