Под Бериславом на мине подорвался автомобиль: есть погибшие и раненые

Недалеко от города Берислав (Херсонская область) зафиксирован наезд автомобиля на взрывоопасный предмет. В результате погибли люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Бериславской районной военной администрации Владимира Литвинова.
"18 ноября зафиксирован наезд автомобиля на взрывоопасный предмет", - говорится в заявлении.
По словам Литвинова, событие произошло недалеко от города Берислав. Российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек.
"К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди", - сообщил Литвинов.
Местных жителей настойчиво просят быть осторожными и воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что вчера на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка автомобиль наехал на мину.
"1 человек погиб, 1 - травмирован", - добавил чиновник.
Напомним, 11 ноября украинские военные зашли в Берислав.
Позже сообщалось, что для восстановления электросети, которая идет в Берислав в Херсонской области, понадобится около двух недель.
В уволенном Бериславе Херсонской области возобновлена работа мобильного оператора Vodafonе.
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