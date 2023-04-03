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Під Бериславом чоловік намагався перенести російську вибухівку: вона здетонувала у нього в руках

Ілюстративне фото: під Бериславом чоловік намагався перенести російську вибухівку (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Поблизу села Шляхове Бериславської громади місцевий житель підірвався на російській вибухівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"60-річний чоловік намагався самотужки перенести невідомий вибухонебезпечний предмет. Вибухівка здетонувала у нього в руках", - сказано у повідомленні.

Чоловік отримав надто тяжкі травми через детонацію вибухівки та загинув на місці.

Мешканцям нагадують, що значна більшість територій Херсонської області усіяна російськими мінами, розтяжками та боєприпасами. З огляду на це необхідно бути максимально обережними, аби уникнути трагедії.

Нагадаємо, під Ізюмом чоловік підірвався на вибухівці на власному подвір’ї.

Окрім того, у Херсонській області загинув електромонтер, який напередодні підірвався на російській міні.

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