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Под Бериславом мужчина пытался перенести российскую взрывчатку: она сдетонировала у него в руках

Иллюстративное фото: под Бериславом мужчина пытался перенести российскую взрывчатку (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Вблизи села Шляхово Бериславской общины местный житель подорвался на российской взрывчатке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"60-летний мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет. Взрывчатка сдетонировала у него в руках", - говорится в сообщении.

Мужчина получил слишком тяжелые травмы из-за детонации взрывчатки и погиб на месте.

Жителям напоминают, что большая часть территорий Херсонской области усеяна российскими минами, растяжками и боеприпасами. Учитывая это, необходимо быть максимально осторожными, чтобы избежать трагедии.

Напомним, под Изюмом мужчина подорвался на взрывчатке на собственном подворье.

Кроме того, в Херсонской области погиб электромонтер, который накануне подорвался на российской мине.

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