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У окупованому Довжанську впав російський безпілотник "Орлан"

Луганськ, Неділя 12 травня 2024 08:30
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У окупованому Довжанську впав російський безпілотник "Орлан" Фото: російський дрон "Орлан" (ілюстрація/t me milinua)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Довжанську Луганської області впав російський дрон "Орлан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Посеред окупованого вже 10 років Довжанська впав розвідувальний безпілотник загарбників "Орлан", - розповів він.

За словами голови ОВА, всі розуміють, чий він.

"Бачили, звідки був запуск. Однак ніяких заяв задля заспокоєння населення місцеві колаборанти так і не зробили. Без вказівки зверху не можуть", - зазначив Лисогор.

"Втрати" авіабомб РФ на тимчасово окупованій території України

Зазначимо, що це не перший випадок, коли окупанти втрачають, наприклад, авіабомби, на тимчасово окупованій території України. Так, у лютому цього року російський літак "упустив" авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. Тоді місцевих мешканців евакуювали.

Такий самий випадок повторився і у квітні, щоправда, на території тимчасово окупованої Херсонської області. Тут авіабомба впала за 5 км від села Новоукраїнка Херсонської області. Її виявив місцевий мешканець.

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