Под Белгородом оккупанты снова "уронили" авиабомбу

Российская авиация в очередной раз "уронила" авиабомбу на один из поселков в Белгородском районе. Жителей населенного пункта планируют эвакуировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza .

"В Белгородской области упала бомба ФАБ-500", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ФАБ-500 упала 12 мая в районе дома на улице Вересковой в поселке Разумное-54 Белгородского района области.

"О падении боеприпаса местные жители сообщили в экстренные службы. Тяжелая бомба зарылась в землю и не взорвалась", - отмечают в Telegram-канале.

Под Белгородом оккупанты "уронили" авиабомбу ФАБ-500 12 мая (t.me/bazabazon)

При этом, по данным Baza, жителей близлежащих домов планируют эвакуировать. Также сообщается о якобы отсутствии пострадавших.

Не первое падение

Отметим, что российские пилоты регулярно "теряют" авиабомбы. Например, в конце марта авиация РФ нанесла бомбовые удары по территории Белгородской области, сбросив две 500-килограммовые ФАБы.

При этом в Минобороны Британии считают, что Россия испытывает проблемы с применением авиабомб, которые оккупанты иногда сбрасывают на свои территории.

Отметим, что не только авиабомбы падают на головы жителей России и временно оккупированной территории Украины. Буквально 12 мая во временно оккупированном Должанске Луганской области упал российский дрон "Орлан".