UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Балаклією чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У селі Верхній Байрак (Харківська область) сьогодні, 20 липня, чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"Поблизу свого подвір’я 48-річний місцевий натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який знаходився у високій траві", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок його спрацювання чоловік отримав поранення і був госпіталізований до лікувального закладу.

"Обставини події з’ясовуються", - додали у ДСНС.

Розмінування України

Проблема розмінування України стає дедалі гострішою, адже РФ продовжує обстрілювати території, забруднюючи їх мінами. До того ж, велику проблему мінні поля складають під час контрнаступу.

Наразі відомо, що МЗС України спілкувалось з цього питання з Австрією, а в Хорватії в жовтні відбудеться конференція, присвячена розмінуванню України.

Під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" Литва закликала країни-союзники до створення коаліції з розмінування України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяхарковБалаклеяВійна в Україні