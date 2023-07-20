Под Балаклеей мужчина подорвался на неизвестном взрывном предмете

"Вблизи своего двора 48-летний местный житель наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет, который находился в высокой траве", - говорится в сообщении.

В результате его срабатывания мужчина получил ранения и был госпитализирован в лечебное учреждение.

"Обстоятельства происшествия выясняются", - добавили в ГСЧС.

Разминирование Украины

Проблема разминирования Украины становится все более острой, ведь РФ продолжает обстреливать территории, загрязняя их минами. К тому же, большую проблему минные поля составляют во время контрнаступления.

Известно, что МИД Украины общался по этому вопросу с Австрией, а в Хорватии в октябре состоится конференция, посвященная разминированию Украины.

Во время последней встречи в формате "Рамштайн" Литва призвала страны-союзники создать коалицию по разминированию Украины.