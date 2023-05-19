Під Бахмутом загинуло п'ять добровольців із полку Калиновського
Під Бахмутом загинули п'ятеро бійців Калиновського полку. Окупанти вдарили по будівлі, де на той момент були добровольці і вели стрілецький бій проти ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
"Бійці полку Калиновського вели стрілецький бій, відбиваючи російську атаку, коли ЗС РФ вдарили по будівлі, в якій була група полку, внаслідок чого вона обрушилася", - йдеться в повідомленні.
"Беларускі Гаюн" пише, що четверо бійців опинилися під завалами будівлі без можливості евакуації.
"Командир групи загинув під час евакуації та прикриття відходу групи", - додають у Telegram-каналі.
Зазначимо, полк Калиновського складається з добровольців, переважно з Білорусі, які емігрували після протестів влітку-восени 2020 року. У рядах полку також є громадяни Литви.
Як повідомлялося, українські військові тримають під контролем південно-західну частину Бахмуту. Втім, запеклі бої продовжуються.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони України повідомляли, що наші захисники продовжують просуватися на флангах під Бахмутом, але росіяни намагаються повернути втрачені позиції.
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