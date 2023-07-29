Під Бахмутом прикордонники знищили вороже укриття разом з окупантами (відео)

У ДПСУ повідомили, що аеророзвідники виявили укриття російських загарбників у пошкодженій будівні. Координати ворожого укриття передали прикордонникам-мінометникам.

"Через вогневий вплив нашої артилерії окупанти не мали можливості й кроку ступити зі свого сумнівного укриття", - йдеться у повідомленні.

Артилеристи пошкодили будівлю, а укриття російських окупантів знищили. Внаслідок удалої роботи поранено близько 5 загарбників.

Бої під Бахмутом

Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські військові продовжують наступальні дії північніше та південніше Бахмута. При цьому російські війська намагаються натупати у районі Кліщіївки на південь від Бахмута.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, що Росія втратила на Бахмутському напрямку більше військ, ніж під час війни в Афганістані.

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