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Под Бахмутом пограничники уничтожили вражеское укрытие вместе с оккупантами (видео)

Фото: под Бахмутом пограничники уничтожили вражеское укрытие (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники под Бахмутом обнаружили и уничтожили укрытие оккупантов. Защитники ранили по меньшей мере 5 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

В ГПСУ сообщили, что аэроразведчики обнаружили укрытие российских захватчиков в поврежденном здании. Координаты вражеского укрытия передали пограничникам-минометчикам.

"Из-за огневого влияния нашей артиллерии оккупанты не имели возможности и шага ступить из своего сомнительного укрытия", - говорится в сообщении.

Артиллеристы повредили здание, а укрытие российских оккупантов уничтожили. В результате удачной работы ранены около 5 захватчиков.

Бои под Бахмутом

Генштаб ВСУ сообщает, что украинские военные продолжают наступательные действия севернее и южнее Бахмута. При этом российские войска пытаются натопать в районе Клещеевки к югу от Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, что Россия потеряла на Бахмутском направлении больше войск, чем во время войны в Афганистане.

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