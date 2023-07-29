Под Бахмутом пограничники уничтожили вражеское укрытие вместе с оккупантами (видео)

В ГПСУ сообщили, что аэроразведчики обнаружили укрытие российских захватчиков в поврежденном здании. Координаты вражеского укрытия передали пограничникам-минометчикам.

"Из-за огневого влияния нашей артиллерии оккупанты не имели возможности и шага ступить из своего сомнительного укрытия", - говорится в сообщении.

Артиллеристы повредили здание, а укрытие российских оккупантов уничтожили. В результате удачной работы ранены около 5 захватчиков.

Бои под Бахмутом

Генштаб ВСУ сообщает, что украинские военные продолжают наступательные действия севернее и южнее Бахмута. При этом российские войска пытаются натопать в районе Клещеевки к югу от Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, что Россия потеряла на Бахмутском направлении больше войск, чем во время войны в Афганистане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.