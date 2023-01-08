Під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт росіян (фото)

"Упродовж ночі росіяни намагались повернути втрачену позицію", - йдеться в повідомленні.

Але попри зусилля окупантам так і не вдалося повернутись на покинуту позицію, прикордонники добряче їх відкинули.

"У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 - поранили", - додали в ДПСУ.