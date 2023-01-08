Під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт росіян (фото)

Українські прикордонники захопили опорний пункт російських військових під Бахмутом Донецької області. Завдяки цьому їм вдалося покращити своє положення на цьому відрізку фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Упродовж ночі росіяни намагались повернути втрачену позицію", - йдеться в повідомленні.
Але попри зусилля окупантам так і не вдалося повернутись на покинуту позицію, прикордонники добряче їх відкинули.
"У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 - поранили", - додали в ДПСУ.
Як повідомлялося, російські війська "просідають" на ділянці фронту поблизу Кремінної Луганської області. Тому окупанти перекидають сили з Бахмутського напрямку.
Нагадаємо, британська розвідка вважає, що прорив ЗСУ біля Кремінної може стати загрозою для окупантів на Бахмутському напрямку.
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