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Під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт росіян (фото)

Фото: під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт росіян (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники захопили опорний пункт російських військових під Бахмутом Донецької області. Завдяки цьому їм вдалося покращити своє положення на цьому відрізку фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Упродовж ночі росіяни намагались повернути втрачену позицію", - йдеться в повідомленні.

Але попри зусилля окупантам так і не вдалося повернутись на покинуту позицію, прикордонники добряче їх відкинули.

"У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 - поранили", - додали в ДПСУ.

Як повідомлялося, російські війська "просідають" на ділянці фронту поблизу Кремінної Луганської області. Тому окупанти перекидають сили з Бахмутського напрямку.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що прорив ЗСУ біля Кремінної може стати загрозою для окупантів на Бахмутському напрямку.

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Бахмут