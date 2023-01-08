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Под Бахмутом пограничники захватили опорный пункт россиян (фото)

Фото: под Бахмутом пограничники захватили опорный пункт россиян (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники захватили опорный пункт российских военных под Бахмутом Донецкой области. Благодаря этому им удалось улучшить свое положение на этом отрезке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"В течение ночи россияне пытались вернуть утраченную позицию", - говорится в сообщении.

Но, несмотря на усилия оккупантам, так и не удалось вернуться на заброшенную позицию, пограничники изрядно их отвергли.

"В ближнем бою наши воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 - ранили", - добавили в ГПСУ.

Как сообщалось, российские войска "проседают" на участке фронта вблизи Кременной Луганской области. Поэтому оккупанты перекидывают силы из Бахмутского направления.

Напомним, британская разведка считает, что прорыв ВСУ возле Кременной может стать угрозой для оккупантов на Бахмутском направлении.

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Бахмут