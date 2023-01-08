Под Бахмутом пограничники захватили опорный пункт россиян (фото)

"В течение ночи россияне пытались вернуть утраченную позицию", - говорится в сообщении.

Но, несмотря на усилия оккупантам, так и не удалось вернуться на заброшенную позицию, пограничники изрядно их отвергли.

"В ближнем бою наши воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 - ранили", - добавили в ГПСУ.