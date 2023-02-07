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Під Бахмутом прикордонники "приземлили" російський безпілотник

Фото: під Бахмутом прикордонники приземлили російський безпілотник (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники під Бахмутом (Донецька область) знищили російського безпілотника, який запровадив розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.

"Під Бахмутом бійці ДПСУ знищили безпілотник окупантів. Наші захисники зупинили повітряного шпигуна, розстрілявши мету зі стрілецької зброї", - розповіли у відомстві.

Фото: збитий російський безпілотник (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, раніше ми писали, що над Бахмутом прикордонники збили ворожий штурмовик, який прикривав російську піхоту.

Також повідомлялося, що українські військові, застосувавши дрони-камікадзе та артилерію, завдали точного удару по скупченню живої сили росіян.

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