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Под Бахмутом пограничники "приземлили" российский беспилотник

Фото: под Бахмутом пограничники "приземлили" российский беспилотник (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские пограничники под Бахмутом (Донецкая область) уничтожили российский беспилотник, который ввел разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

"Под Бахмутом бойцы ГПСУ уничтожили беспилотник оккупантов. Наши защитники остановили воздушного шпиона, расстреляв цель из стрелкового оружия", - рассказали в ведомстве.

Фото: сбитый российский беспилотник (t.me/DPSUkr)

Напомним, ранее мы писали, что над Бахмутом пограничники сбили вражеский штурмовик, который прикрывал российскую пехоту.

Также сообщалось, что украинские военные, применив дроны-камикадзе и артиллерию, нанесли точный удар по скоплению живой силы россиян.

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