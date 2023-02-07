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Українські військові, застосувавши дрони та артилерію, вдарили по позиції росіян (відео)

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Вівторок 07 лютого 2023 12:04
Українські військові, застосувавши дрони та артилерію, вдарили по позиції росіян (відео) Фото: українські військові, застосувавши дрони та артилерію, вдарили по позиції росіян (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові, застосувавши дрони-камікадзе та артилерію, завдали точного удару по скупченню живої сили росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.

"Аеророзвідка ДПСУ виявила скупчення живої сили противника та бронетехніки. За вказаними цілями влучно спрацювали безпілотник-камікадзе та артилерія", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що над Бахмутом прикордонники збили ворожий штурмовик, який прикривав російську піхоту.

Також повідомлялося, що нещодавно на Донеччині прикордонники збили ворожий дрон, який коригував артилерію загарбників.

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