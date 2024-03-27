Під Авдіївкою вдалося знизити динаміку російських штурмів, - Третя штурмова

"На даний момент на Авдіївському напрямку вдалось трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Всім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки", - розповів він.

Разом з тим військовий зазначає, що інтервенти не припиняють спроби наступу на цій ділянці фронту.

"При цьому, якщо ми вже давно звикли, що їм плювати на втрати особового складу - то зараз їм уже і на втрати техніки пох*** (все одно, - ред.)", - каже Жорін.

Так, додає він, щодня знищується "божевільна кількість" і піхоти, і техніки, але "суттєво на плани ворога це не впливає".

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, нещодавно українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Як раніше зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якби союзники передали б нашим військовим боєприпаси вчасно, то з Авдіївки не довелося б відступати. Після цього в районі населеного пункту було втрачено контроль над кількома селами.

Також ЗСУ повідомляли, що російські окупанти застрягли в районі Авдіївки та не можуть просуватися далі. Основні зусилля вони зосереджують у районі Новомихайлівки.

Як писало The New York Times, наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів. Україна спрямувала значні сили для захисту цього району, а російські війська атакують у відкритих полях з невеликим прикриттям.

Додамо, днями Третя штурмова під Авдіївкою ліквідувала батальйон окупантів і уразила два танки.