Под Авдеевкой удалось снизить динамику российских штурмов, - Третья штурмовая

"На данный момент на Авдеевском направлении удалось снизить динамику наступательных действий врага. Всем широким фронтом здесь он не может наступать, вынужден локализовать свои атаки", - рассказал он.

Вместе с тем, военный отмечает, что интервенты не прекращают попытки наступления на этом участке фронта.

"При этом, если мы уже давно привыкли, что им плевать на потери личного состава - то сейчас им уже и на потери техники пох*** (все равно, - ред.)", - говорит Жорин.

Да, добавляет он, ежедневно уничтожается "сумасшедшее количество" и пехоты, и техники, но "существенно на планы врага это не влияет".

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что недавно украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Как ранее отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если бы союзники передали нашим военным боеприпасы вовремя, то с Авдеевки не пришлось бы отступать. После этого в районе населенного пункта был утрачен контроль над несколькими селами.

Также ВСУ сообщали, что российские оккупанты застряли в районе Авдеевки и не могут продвигаться дальше. Основные усилия они сосредотачивают в Новомихайловке.

Как писало The New York Times, наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов. Украина направила значительные силы для защиты этого района, а российские войска атакуют в открытых полях с небольшим прикрытием.

Третья штурмовая под Авдеевкой ликвидировала батальон оккупантов и поразила два танка.