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Під Авдіївкою російський дрон влучив у бліндаж прикордонників (відео наслідків)

Четвер 19 жовтня 2023 15:45
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Під Авдіївкою російський дрон влучив у бліндаж прикордонників (відео наслідків) Ілюстративне фото: під Авдіївкою російський дрон влучив у бліндаж прикордонників (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти за допомогою безпілотника влучили у бліндаж українських прикордонників на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Через влучання ворожого дрона бліндаж суттєво пошкоджений. При цьому усі українські захисники залишилися живими.

У ДПСУ наголошують, що російські загарбники постійно атакують українські позиції та намагаються наступати, проте натомість отримують гідну відсіч.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, минулого тижня російські військові активізували наступ на Авдіївку. Вони активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

При цьому ще кілька днів тому почали фіксувати менше обстрілів, хоча на позиціях тихіше не ставало.

Водночас від вчора окупанти знову посилили спроби оточити місто.

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