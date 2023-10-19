Под Авдеевкой российский дрон попал в блиндаж пограничников (видео последствий)
Российские оккупанты с помощью беспилотника попали в блиндаж украинских пограничников на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Из-за попадания вражеского дрона блиндаж существенно поврежден. При этом все украинские защитники остались живы.
В ГПСУ отмечают, что российские захватчики постоянно атакуют украинские позиции и пытаются наступать, однако получают достойный отпор.
Наступление россиян на Авдеевку
Напомним, на прошлой неделе российские военные активизировали наступление на Авдеевку. Они активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.
При этом еще несколько дней назад стали фиксировать меньше обстрелов, хотя на позициях тише не становилось.
В то же время со вчера оккупанты снова усилили попытки окружить город.
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