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Под Авдеевкой российский дрон попал в блиндаж пограничников (видео последствий)

Четверг 19 октября 2023 15:45
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Под Авдеевкой российский дрон попал в блиндаж пограничников (видео последствий) Иллюстративное фото: под Авдеевкой российский дрон попал в блиндаж пограничников (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты с помощью беспилотника попали в блиндаж украинских пограничников на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Из-за попадания вражеского дрона блиндаж существенно поврежден. При этом все украинские защитники остались живы.

В ГПСУ отмечают, что российские захватчики постоянно атакуют украинские позиции и пытаются наступать, однако получают достойный отпор.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе российские военные активизировали наступление на Авдеевку. Они активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

При этом еще несколько дней назад стали фиксировать меньше обстрелов, хотя на позициях тише не становилось.

В то же время со вчера оккупанты снова усилили попытки окружить город.

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Авдеевка дрони Государственная пограничная служба
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