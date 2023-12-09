Під Авдіївкою дрон ЗСУ знищив наземний безпілотник РФ з боєприпасами (відео)

Військові Збройних сил України за допомогою FPV-дрону ліквідували наземний безпілотник росіян, який доставляв боєкомплекти на ворожі позиції під Авдіївкою.

"До речі, випадків використання ворогом наземних дронів останнім часом стає дедалі більше, особливо на Авдіївському напрямку", - повідомили військові.

Війна дронів

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Україна також почала нарощувати власні запаси дронів.

В понеділок, 4 грудня, ЗСУ отримали нові наземні дрони для випробування на передовій.

Раніше ми писали, що голова СБУ Василь Малюк розповів про рішення посилити службових снайперів бойовими групами із FPV-дронами.

До того ж, як розповідав міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін, до кінця року наша країна хоче виготовляти десятки тисяч безпілотників щомісяця.

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