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Под Авдеевкой дрон ВСУ уничтожил наземный беспилотник РФ с боеприпасами (видео)

Фото: дрон ВСУ уничтожил наземный беспилотник РФ (facebook.com usofcom)
Автор: Карина Левицкая

Под Авдеевкой украинский FPV-дрон уничтожил наземный беспилотник Российской Федерации, доставлявший боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона ликвидировали наземный беспилотник россиян, доставлявший боекомплекты на вражеские позиции под Авдеевкой.

 

"Кстати, случаев использования врагом наземных дронов в последнее время становится все больше, особенно на Авдеевском направлении", - сообщили военные.

Война дронов

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Украина также начала наращивать запасы дронов.

В понедельник, 4 декабря, ВСУ получили новые наземные дроны для испытания на передовой.

Ранее мы писали, что глава СБУ Василий Малюк рассказал о решении усилить служебных снайперов боевыми группами с FPV-дронами.

К тому же, как рассказывал министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин, до конца года наша страна хочет производить десятки тысяч беспилотников ежемесячно.

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дрониВойна России против Украины