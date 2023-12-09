Под Авдеевкой дрон ВСУ уничтожил наземный беспилотник РФ с боеприпасами (видео)

Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона ликвидировали наземный беспилотник россиян, доставлявший боекомплекты на вражеские позиции под Авдеевкой.

"Кстати, случаев использования врагом наземных дронов в последнее время становится все больше, особенно на Авдеевском направлении", - сообщили военные.

Война дронов

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Украина также начала наращивать запасы дронов.

В понедельник, 4 декабря, ВСУ получили новые наземные дроны для испытания на передовой.

Ранее мы писали, что глава СБУ Василий Малюк рассказал о решении усилить служебных снайперов боевыми группами с FPV-дронами.

К тому же, как рассказывал министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин, до конца года наша страна хочет производить десятки тысяч беспилотников ежемесячно.

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