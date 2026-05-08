Під атаку в Грозному могла потрапити одна з найбільших військових баз РФ і район ФСБ, - медіа

14:08 08.05.2026 Пт
2 хв
Сьогодні сталося щонайменше два вибухи
aimg Ірина Глухова
Фото: лідер Чечні Рамзан Кадиров (Getty Images)

В ніч на 8 травня у столиці Чечні Грозному дрони атакували райони, де розташована одна з найбільших російських військових баз та будівля ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Читайте також: "Вітання Кадирову": українські дрони атакували Грозний (відео)

Медіаресурс ASTRA провів аналіз з фото та відео та повідомив, що сталося щонайменше два вибухи.

При цьому один з ударів припав на район Ханкали, а другий - на територію біля залізничного вокзалу.

У Ханкалі (передмістя Грозного) знаходиться російська військова база і дислокується штаб 42-ї гвардійської мотострілецької Євпаторійської Червонопрапорної дивізії (в/ч 27777), що входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Залізничний вокзал розташований у центральній частині Грозного - менш ніж за два кілометри від резиденції глави Чечні Рамзана Кадирова і приблизно за 1,2 км від комплексу "Грозний-Сіті".

Також ASTRA звернула увагу, що за 120 метрів знаходиться будівля управління ФСБ по Чечні.

Офіційні ЗМІ Чечні про атаку дронів не повідомляли зовсім.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна вже повідомляло, що вранці 8 травня українські дрони атакували столицю Чечні - місто Грозний. У мережі почали з’являтися кадри з місця влучань та вибухів.

На тлі атаки російські ЗМІ повідомили про перебої в роботі низки аеропортів на півдні РФ. За їхніми даними, один із безпілотників влучив у будівлю аеронавігації.

У результаті тимчасові обмеження на роботу запровадили в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Сочі, Ставрополя та Елісти.

