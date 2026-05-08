Под атаку в Грозном могла попасть одна из крупнейших военных баз РФ и район ФСБ, - медиа

Медиаресурс ASTRA провел анализ по фото и видео и сообщил, что произошло по меньшей мере два взрыва.

При этом один из ударов пришелся на район Ханкалы, а второй - на территорию возле железнодорожного вокзала.

В Ханкале (пригород Грозного) находится российская военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии (в/ч 27777), входящей в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Железнодорожный вокзал расположен в центральной части Грозного - менее чем в двух километрах от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова и примерно в 1,2 км от комплекса "Грозный-Сити".

Также ASTRA обратила внимание, что в 120 метрах находится здание управления ФСБ по Чечне.

Официальные СМИ Чечни об атаке дронов не сообщали вовсе.