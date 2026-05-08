Под атаку в Грозном могла попасть одна из крупнейших военных баз РФ и район ФСБ, - медиа

14:08 08.05.2026 Пт
2 мин
Сегодня произошло по меньшей мере два взрыва
aimg Ирина Глухова
Фото: лидер Чечни Рамзан Кадыров (Getty Images)

В ночь на 8 мая в столице Чечни Грозном дроны атаковали районы, где расположена одна из крупнейших российских военных баз и здание ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Читайте также: "Поздравление Кадырову": украинские дроны атаковали Грозный (видео)

Медиаресурс ASTRA провел анализ по фото и видео и сообщил, что произошло по меньшей мере два взрыва.

При этом один из ударов пришелся на район Ханкалы, а второй - на территорию возле железнодорожного вокзала.

В Ханкале (пригород Грозного) находится российская военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии (в/ч 27777), входящей в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Железнодорожный вокзал расположен в центральной части Грозного - менее чем в двух километрах от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова и примерно в 1,2 км от комплекса "Грозный-Сити".

Также ASTRA обратила внимание, что в 120 метрах находится здание управления ФСБ по Чечне.

Официальные СМИ Чечни об атаке дронов не сообщали вовсе.

Напомним, ранее РБК-Украина уже сообщало, что утром 8 мая украинские дроны атаковали столицу Чечни - город Грозный. В сети начали появляться кадры с места попаданий и взрывов.

На фоне атаки российские СМИ сообщили о перебоях в работе ряда аэропортов на юге РФ. По их данным, один из беспилотников попал в здание аэронавигации.

В результате временные ограничения на работу ввели в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

