Під атакою офіси і склади. Який вигляд має Броварський район після масованого удару

За даними рятувальників, після атаки виникло чотири осередки пожежі. Їх уже ліквідували, однак роботи на місцях ударів тривають.

Наразі фахівці розбирають пошкоджені конструкції та проливають їх, щоб не допустити повторного займання. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС та інші служби взаємодії.

Робота рятувальників ускладнюється через повітряні тривоги. Під час оголошення небезпеки вони змушені відходити на безпечну відстань, а після відбою продовжують працювати на місцях.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав. Серед особового складу ДСНС також немає загиблих чи травмованих.

У ДСНС показали фото і відео з Броварського району, на яких видно пошкоджені об'єкти та роботу рятувальників після російської атаки.

Обстріл Броварів 18 серпня

Нагадаємо, 18 серпня російські безпілотники атакували Київську область. За словами мера Броварів Ігоря Сапожка, у місті пошкоджені цивільні об'єкти, а пожежі виникли одразу на трьох локаціях.