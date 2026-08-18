Под атакой офисы и склады. Как выглядит Броварской район после массированного удара

Российские войска 18 августа атаковали Киевщину. В Броварском районе повреждены офисные, промышленные и складские здания, на территории которых возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .
По данным спасателей, после атаки возникло четыре очага пожара. Их уже ликвидировали, однако работы на местах ударов продолжаются.
Специалисты разбирают поврежденные конструкции и проливают их, чтобы не допустить повторного возгорания. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС и другие службы взаимодействия.
Работа спасателей усложняется из-за воздушных тревог. При объявлении опасности они вынуждены отходить на безопасное расстояние, а после отбоя продолжают работать на местах.
По предварительным данным, в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Среди личного состава ГСЧС также нет погибших или травмированных.
В ГСЧС показали фото и видео из Броварского района, на которых видны поврежденные объекты и работа спасателей после российской атаки.
Напомним, 18 августа российские беспилотники атаковали Киевскую область . По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, в городе повреждены гражданские объекты, а пожары возникли сразу на трех локациях.
В частности, в результате атаки был поврежден распределительный центр сети магазинов EVA и интернет-магазина EVA.UA.
Предварительно огонь мог повредить как состав интернет-магазина EVA.UA, так и складские помещения, из которых товарами снабжаются оффлайн-магазины сети.