Под атакой офисы и склады. Как выглядит Броварской район после массированного удара

По данным спасателей, после атаки возникло четыре очага пожара. Их уже ликвидировали, однако работы на местах ударов продолжаются.

Специалисты разбирают поврежденные конструкции и проливают их, чтобы не допустить повторного возгорания. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС и другие службы взаимодействия.

Работа спасателей усложняется из-за воздушных тревог. При объявлении опасности они вынуждены отходить на безопасное расстояние, а после отбоя продолжают работать на местах.

По предварительным данным, в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Среди личного состава ГСЧС также нет погибших или травмированных.

В ГСЧС показали фото и видео из Броварского района, на которых видны поврежденные объекты и работа спасателей после российской атаки.

Обстрел Броваров 18 августа

Напомним, 18 августа российские беспилотники атаковали Киевскую область . По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, в городе повреждены гражданские объекты, а пожары возникли сразу на трех локациях.