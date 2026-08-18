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Под атакой офисы и склады. Как выглядит Броварской район после массированного удара

16:18 18.08.2026 Вт
2 мин
На обнародованных кадрах видны поврежденные объекты и работа спасателей
aimg Мария Науменко
Фото: спасатели ГСЧС при ликвидации последствий обстрела (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Российские войска 18 августа атаковали Киевщину. В Броварском районе повреждены офисные, промышленные и складские здания, на территории которых возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

По данным спасателей, после атаки возникло четыре очага пожара. Их уже ликвидировали, однако работы на местах ударов продолжаются.

Специалисты разбирают поврежденные конструкции и проливают их, чтобы не допустить повторного возгорания. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС и другие службы взаимодействия.

Работа спасателей усложняется из-за воздушных тревог. При объявлении опасности они вынуждены отходить на безопасное расстояние, а после отбоя продолжают работать на местах.

По предварительным данным, в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Среди личного состава ГСЧС также нет погибших или травмированных.

В ГСЧС показали фото и видео из Броварского района, на которых видны поврежденные объекты и работа спасателей после российской атаки.

Обстрел Броваров 18 августа

Напомним, 18 августа российские беспилотники атаковали Киевскую область . По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, в городе повреждены гражданские объекты, а пожары возникли сразу на трех локациях.

В частности, в результате атаки был поврежден распределительный центр сети магазинов EVA и интернет-магазина EVA.UA.

Предварительно огонь мог повредить как состав интернет-магазина EVA.UA, так и складские помещения, из которых товарами снабжаются оффлайн-магазины сети.

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