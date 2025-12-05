Philip Morris розширює багаторічне партнерство: бренд ZYN з’явиться на болідах Формули 1
Philip Morris International (PMI) оголосила про розширення співпраці з командою Scuderia Ferrari HP та Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.
Новий етап партнерства охоплює сезон 2026 року та наступні роки й передбачає інтеграцію бренду нікотинових паучів ZYN у комунікацію команди Формули 1.
Одним із ключових елементів розширеної співпраці стане поява бренду ZYN - світового лідера у сегменті нікотинових паучів - на болідах Scuderia Ferrari HP під час визначених етапів чемпіонату.
Вперше логотип ZYN буде представлений під час Гран-прі Абу-Дабі 7 грудня 2025 року. У Ferrari наголошують, що півстолітня співпраця з PMI базується на інноваціях і прагненні до досконалості.
"Оновлений формат партнерства з PMI є конкретним прикладом нашого підходу до інновацій та відповідальності. Ми пишаємося розвитком співпраці, яка триває понад п’ятдесят років", - заявив Лоренцо Джорджетті, директор з доходів від гонок Ferrari.
Як повідомлялося, PMI послідовно трансформує свій бізнес, зменшуючи залежність від традиційних тютюнових продуктів. За перші дев’ять місяців 2025 року 41% чистого доходу компанії припало саме на категорію бездимних продуктів.
З 2008 року PMI інвестувала понад 14 млрд доларів у наукові дослідження, розробку та комерціалізацію бездимних альтернатив. Компанія заявляє про намір повністю відмовитися від продажу сигарет у майбутньому.
В Україні Philip Morris запустила нікотинові паучі ZYN на початку 2025 року. Інвестиції в запуск оцінюються в 200 млн грн.