Philip Morris расширяет многолетнее партнерство: бренд ZYN появится на болидах Формулы 1

Пятница 05 декабря 2025 13:11
Philip Morris расширяет многолетнее партнерство: бренд ZYN появится на болидах Формулы 1 Фото: Philip Morris расширяет партнерство со Scuderia Ferrari HP (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Philip Morris International (PMI) объявила о расширении сотрудничества с командой Scuderia Ferrari HP и Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Новый этап партнерства охватывает сезон 2026 года и последующие годы и предусматривает интеграцию бренда никотиновых паучей ZYN в коммуникацию команды Формулы 1.

Одним из ключевых элементов расширенного сотрудничества станет появление бренда ZYN - мирового лидера в сегменте никотиновых паучей - на болидах Scuderia Ferrari HP во время определенных этапов чемпионата.

Впервые логотип ZYN будет представлен во время Гран-при Абу-Даби 7 декабря 2025 года. В Ferrari подчеркивают, что полувековое сотрудничество с PMI базируется на инновациях и стремлении к совершенству.

"Обновленный формат партнерства с PMI является конкретным примером нашего подхода к инновациям и ответственности. Мы гордимся развитием сотрудничества, которое длится более пятидесяти лет", - заявил Лоренцо Джорджетти, директор по доходам от гонок Ferrari.

Как сообщалось, PMI последовательно трансформирует свой бизнес, уменьшая зависимость от традиционных табачных продуктов. За первые девять месяцев 2025 года 41% чистого дохода компании пришлось именно на категорию бездымных продуктов.

С 2008 года PMI инвестировала более 14 млрд долларов в научные исследования, разработку и коммерциализацию бездымных альтернатив. Компания заявляет о намерении полностью отказаться от продажи сигарет в будущем.

В Украине Philip Morris запустила никотиновые паучи ZYN в начале 2025 года. Инвестиции в запуск оцениваются в 200 млн грн.

