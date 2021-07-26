Philip Morris прекратит продажу традиционных сигарет в Великобритании

"Я хочу позволить этой компании (PMI, - ред.) оставить курение позади. Мне кажется, что в Великобритании можно полностью решить проблему курения максимум за десять лет", - приводит газета слова Ольчака.

Ольчак также сообщил, что бренд Marlboro "исчезнет" с рынка Великобритании и добавил, что PMI "абсолютно точно" планирует прекратить продажи сигарет в Британии.

По его словам, те, кто хочет продолжать курить, смогут перейти на современные альтернативы, такие как электронные сигареты или устройства нагревания табака, которые считаются менее вредными для здоровья.

Как известно, летом 2019 года британское правительство представило концепцию по улучшению здоровья населения. Одна из ее главных целей - полный отказ от курения к 2030 году.

Концепция предлагает более активное использование электронных сигарет и средств бездымного нагревания табака. Авторы документа исходили из того, что они менее опасны, - до тех пор, пока не появятся более полные исследования их воздействия на здоровье.